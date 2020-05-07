Mudanya'da kuaför ve berberlere ücretsiz dezenfekte - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etmeye başladı.



Mudanya genelindeki berber ve kuaför dükkanları, Koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan dezenfekte ekibi tarafından, hijyen hale getirilmeye başlandı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği Mudanya ve Güzelyalı'daki tüm berber ve kuaförlere ayrıca belediye tarafından hazırlanan ücretsiz dezenfektan paketlerini alabilecekleri bilgisi verildi.



Salonların dezenfekte edilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Sosyal mesafe kuralı önceliğimiz olacak. İçerideki insan sayısı olabildiğince az tutulacak. Maske ve eldivensiz çalışılmayacak. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu yönde denetimlerini sürdürecek. Vatandaşlarımızın kurallara uymaya devam edip olabildiğince evde kalması gerekiyor" diye konuştu. - BURSA