Mudanya'da kullanılmayan ahşap bina çöktü - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, uzun süredir kullanılmayan ahşap bina kendiliğinden yıkıldı.

Mütareke Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan 2 katlı boş metruk bina, bilinmeyen bir nedenle gündüz saatlerinde çöktü.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

Mudanya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir kaza yaşanmaması için metruk binanın çevresinde bir süre önce belediye ekiplerince bariyerlerle önlem alındığı belirtildi.

Bu nedenle çökme sırasında hiçbir vatandaşın zarar görmediği belirtilen açıklamada, belediye ekiplerinin Anıtlar Kurulu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştirdiği moloz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.