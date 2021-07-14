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Mudanya'da kurban kesim elemanı eğitimi verildi - Son Dakika

Mudanya'da kurban kesim elemanı eğitimi verildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:10
Mudanya'da kurban kesim elemanı eğitimi verildi, System.String[]

Kurban Bayramı öncesinde Mudanya İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu koordinesinde, Mudanya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim elemanı kursu gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı öncesinde Mudanya İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu koordinesinde, Mudanya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim elemanı kursu gerçekleştirildi. 18 kursiyerin katıldığı eğitimlerde Koronavirüs tedbirlerine de yer verildi.

Mudanya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim elemanı kursu gerçekleştirildi. Kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, dini esaslar, kesim sırasında meydana gelebilecek yaralanmalar ve Koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgiler aktarıldı. Mudanya Müftülük Toplantı Salonu'nda Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu, Mudanya Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Alkan Ünal ile İlçe Müftülüğü görevlisi Yücel Basrik tarafından verilen ve 18 kursiyer ile 20 saat süren eğitimlerin sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Düzenlenen kurs programında bu yıl da Koronavirüs tedbirlerinin ön planda olduğuna vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kursun gerçekleşmesinde emek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Belirlenen kesim yerleri dışında vatandaşların kurban kesmemelerini isteyen Türkyılmaz, "Belediye olarak bayram boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen uyarılar ile özellikle virüs tedbirlerine uymalarını istiyoruz" dedi. - BURSA

Mudanya'da kurban kesim elemanı eğitimi verildi

Mudanya Belediyesi, Kurban Bayramı, Mudanya, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mudanya'da kurban kesim elemanı eğitimi verildi - Son Dakika


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