Mudanya'da lezzet ve eğlence bir arada

İllüzyon ve zumba gösterilerinin ardından sahneye çıkan Kübra Lana, performansıyla büyüledi.

Mudanya Belediyesi'nin, birbirinden farklı kültürlerle renklenen Mudanya'nın mutfağını tanıtmak için geleneksel hale getirdiği Lezzet Şenliği sürüyor. Yöresel tatlar, el sanatları ve hediyelik eşyaların beğeniye sunulduğu şenlik, üçüncü gününde de Bursalılara keyifli bir gün yaşattı. Şenlik kapsamında düzenlenen En Lezzetli Zeytinyağlı ve Tatlı Yarışması'nda kadınlar, birbirinden farklı lezzetlerle jüri karşısına çıktı.

Şenlik, İllüzyonist Salih Gökay'ın gösterisi, Bilgin Şentürk'ün zumba performansı ile renklendi. Gün boyu süren coşku, Bursa'nın sevilen sesi Kübra Lana konseriyle doruğa ulaştı. Şenlik 1 Temmuz Pazartesi akşamı Niyazi Koyuncu konseriyle final yapacak.