Mudanya'da lise öğrencileri polislerle kitap okudu - Son Dakika
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Mudanya'da lise öğrencileri polislerle kitap okudu

15.03.2022 15:36
Mudanya'da lise öğrencileri polislerle kitap okudu

Bursa'da Mudanya ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 9 lisenin katılım sağladığı "Birlikte Okuyoruz" adlı proje kapsamında her hafta bir ders saati boyunca okuma etkinliği düzenleniyor.

Bursa'da Mudanya ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 9 lisenin katılım sağladığı "Birlikte Okuyoruz" adlı proje kapsamında her hafta bir ders saati boyunca okuma etkinliği düzenleniyor.

Okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik hazırlanan projeye ilçedeki kurumlardan da yetkili ve çalışanlar davet edilerek okullarda gerçekleştirilen etkinlik, tüm hızıyla sürüyor.

Mudanya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesindeki okuma etkinliğine bu hafta İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katılım sağladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile şube müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlikte emniyet personeli de öğrencilerle kitap okudu.

Söz konusu liselerin öğrencileri, 20 Nisan'da okullarına yakın meydanlara çıkarak okuma faaliyetlerini meydanlarda yapacak.

Dönem sonuna kadar sürecek projenin finalinin 8 Haziran'da Mütareke Meydanı'nda halka açık olarak "Okuma Farkındalığı Günü" etkinliği ile gerçekleştirileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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