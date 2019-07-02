Mudanya'da Myrleia Antik Kenti için güç birliği

BURSA'nın Mudanya ilçesindeki Hisarlık mevkisinde, yapılan kazılarla ortaya çıkan Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek üzere Mudanya Belediyesi'nce çalışma başlatıldı. 'Myrleia Antik Kenti'nin Turizme Kazandırılması Projesi' kapsamında inceleme gezisi düzenlenerek, bölgedeki tarihi değer, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıtıldı.Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi Hisarlık mevkisinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni arkeopark olarak açık hava müzesine dönüştürmek üzere çalışma başlattı. Mudanya'yı doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle geleceğe taşımayı hedefleyen belediye, Myrleia'nın sahip olduğu tarihi değeri, ilgili kurul ve kurum müdürlerine tanıttı. 'Myrleia Antik Kenti'nin Turizme Kazandırılması Projesi' kapsamında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Myrleia'nın kuruluşu, antik kentin yayıldığı alan, tarih ve kültür turizmine katkısını anlatan sunum yaptı. Montania Otel'de düzenlenen toplantıya, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, Bursa Müze Müdürü Çiğdem Durakoğlu, Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürü Aylin Kırlangıç, ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mimar Mithat Kırayoğlu, Emekli Müze Müdürü Öcal Özeren ile belediye birim müdürleri katıldı.Sunumun ardından, kurum müdürleriyle, Ömerbey Mahallesi'ndeki Hisarlık mevkisinde bulunan antik kente inceleme gezisi yapıldı. Helenistik ve Roma dönemine tarihlenen antik kentte bulunan mozaikler, inceleme gezisinde bulunan kurul müdürlerinin beğenisini topladı. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya'nın turizm potansiyelinin yapılacak olan çalışmayla artacağını belirtirken, Başkan Hayri Türkyılmaz, "Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia'yı geleceğe hep birlikte, sizlerin de desteğiyle taşıyacağız. Tek bir amacımız var. Bu değer yok olmasın, el ele vererek insanlığa, kültür ve tarihe Myrleia'yı kazandıralım. Geleceğe tarihi bir imza atalım" dedi.HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİNE AİT CADDE VE SOKAKLARBursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2015 tarihli kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Bursa Müzeler Müdürlüğü uzmanlarınca yürütülen sondaj kazılarında elde edilen veriler ışığında Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından sondaj raporunda bölgede pişmiş toprak künklerden oluşan su sistemleri, cadde ve sokakların altına döşenen atık su sistemleri ile tam anlamıyla antik kentin dokusunun bir bölümü açığa çıkartıldığı belirtilmişti. Yine aynı kazı raporlarında, çanak çömlek kırıkları açığa çıkarılan bölümün Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlendiği ifade edilmişti.

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