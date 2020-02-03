Mudanya'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mudanya'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Mudanya'da okul servisleri denetlendi

6 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Mudanya'da okul servisleri denetlendi, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde okul servisleri denetlendi.


2019-2020 eğitim öğretim 2. döneminde Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetim Şubesi, 12 Eylül İlkokulunda servis minibüslerini denetledi. Ekipler ayrıca okul önünde asayiş kontrolü yaptı.


Mudanya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " 2019-2020 eğitim öğretim 2. döneminde çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu madde olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi maksadıyla ilçemizde okul çevrelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdık. Ayrıca Trafik Şube personelimiz okullarda çocukların daha güvenli bir şekilde taşınması maksadıyla servis araçları ve sürücüleri ile ilgili uygulamalar yaptı. Denetlerimiz devam edecek" denildi. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz
32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 01:47:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mudanya'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]