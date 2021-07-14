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Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı - Son Dakika

Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:00

Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı İlçedeki tek yüzme havuzu mahkeme kararıyla kapanıp 2 senedir açılmayınca çocuklar portatif havuzda yüzme eğitimi almak zorunda kaldı Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 yıl önce mahkeme kararı ile kapanıp bir daha da açılmayan yüzme havuzunu martılar mesken tuttu.

Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı

İlçedeki tek yüzme havuzu mahkeme kararıyla kapanıp 2 senedir açılmayınca çocuklar portatif havuzda yüzme eğitimi almak zorunda kaldı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 yıl önce mahkeme kararı ile kapanıp bir daha da açılmayan yüzme havuzunu martılar mesken tuttu. Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemiyi evlerinde geçirdikten sonra ilk defa havuz ile buluşma hayali kuran çocuklar Mudanya Belediyesi bünyesindeki havuzun kapalı olmasına isyan etti.

Çocukların talebine kulak veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezindeki bir okulun bahçesine yarı olimpik ölçülerde portatif yüzme havuzu kurdu. Portatif havuzda yüzme eğitimi alan çocuklar gerçek havuza kavuşacakları günü bekliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi arasında 2010 yılında "Güzelyalı Yüzme Havuzu Projesi ve Uygulama İnşaatı" yapılmasına ilişkin protokol imzalanmış ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzu 2011 yılının Temmuz ayında hizmete açılmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışında inşa ettiği ilk yarı olimpik ölçülerdeki yüzme havuzu olan tesiste 9 yıl boyunca sportif amaçlı profesyonel hizmet verildi.

Bu kapsamda Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, dernek, kulüp ve vakıflarla yüzlerce proje hayata geçirilirken, bu projeler kapsamında 10 bin 500 kişiye havuzda ücretsiz eğitimler verildi. Yüzme takımlarının altyapılarına profesyonel yüzücülerin yetiştirildiği yüzme havuzunda 250 genç yüzücü spor hayatına kazandırıldı.

2016 yılında Mudanya Belediyesi, yerin kendilerine ait olduğunu belirterek, Eylül 2012- Kasım 2016 tarihleri arasını kapsayan dönem için 1 milyon 500 bin TL ecrimisil talebinde bulundu. Yargılama süreci sonunda mahkeme, havuzun Mudanya Belediyesi'ne devrine ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 700 bin TL ecrimisil ödemesine hükmetti.

Tesis 2 yıldır kapalı

2 yıldır kapalı olan tesisin halen açılmıyor oluşuna, yaşanan korona virüs pandemisi sürecini evde geçirip yazın havuz hayali kuran çocuklar isyan etti. Mudanyalı çocukların isyanına kulak veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında ilçe merkezindeki Mütareke İlkokulu bahçesine Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğinde havuz kurdu. 25 Ağustos'a kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki Mudanyalı çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

Öte yandan 2 yıldır kapalı olan yüzme havuzunu ise martılar mesken tuttu. Havuz kenarına yuva yapan martı alisenin havuzun içerisindeki keyif anlarını kameraya yansıdı.

Her şey çocuklar için

CHP'li belediye tarafından 2 yıldır kapalı tutulan havuzun açılması için çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz burada yüzme havuzu yapmıştık. Bu havuz bizim elimizden alındı. Onların arazisine yapıldığı için, o gün bir meclis kararı alınmadığı için. Nihayetinde hukuk zaferi olarak topluma lanse edildi bu olay. Bugün görüyoruz ki 2 yıldır Mudanya'nın yüzme havuzu kapalı. Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi yine imdada yetişti. Çocuklarımızın yüzme öğrenebilmesi için bu imkanları çocuklarımıza sağladı. Ben bu vesile ile tekrar Mudanya Belediyesi'ni o yüzme havuzunu çocuklarımızla buluşturmaya davet ediyorum. Geleceğimiz olan yavrularımızın bu mutluluğunu görmek bizim için son derece büyük bir gurur. Bizim her şeyimiz onlar, geleceğimiz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar da onlar için" dedi.

Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı
Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı
Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı
Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı
Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı
Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı
Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı

Mudanya Belediyesi, Mudanya, Bursa, Yüzme, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Olimpik yüzme havuzu martılara kaldı - Son Dakika


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