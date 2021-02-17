Mudanya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Mudanya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

17.02.2021 09:41
Mudanya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan kar nedeniyle okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan kar nedeniyle okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Mudanya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde olumsuz hava koşullarının devam etmesinden dolayı yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

İlçede 11 kırsal mahalle ve merkezdeki bir anaokulunda yaklaşık 2 bin öğrenci yüz yüze eğitime yarın başlayacak.

Bursa'nın Büyükorhan, Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki resmi ve özel okullar, anaokulları ile eğitim rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildiği daha önce duyurulmuştu.

Hisarcık, Mudanya, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudanya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


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