Mudanya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Yangının tamamen kontrol altında olduğunu belirten Akın, "Havadan helikopterle soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle tamamen sönmüş olacaktır." dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın , AA muhabirine, devriye ekipler bölgeye yakın olduğu için alevlere anında müdahale edildiğini söyledi.

Helikopterle de destek sağlanan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Işıklı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

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