Mudanya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Mudanya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

17.07.2022 08:51
Mudanya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Mudanya ilçesinde skuterin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü, otomobile çarparak yaralandı.

Mudanya ilçesinde skuterin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü, otomobile çarparak yaralandı.

Eren Y'nin kullandığı elektrikli skuter, Halit Paşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde Buse Kaya kontrolündeki 26 AHD 865 plakalı motosiklete çarptı.

Kontrolünü kaybeden Kaya, Emir K. idaresindeki 16 AIK 259 plakalı araca çarpıp, savruldu.

Yaralanan Kaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mudanya'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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