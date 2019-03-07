Son Dakika Haberleri: Mudanya'da Proje Üreten Okul Metem

Mudanya'da Proje Üreten Okul Metem

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Tekknik Anadolu Lisesi (METEM), projeleriyle ilgili Kaymakam Faik Oktay Sözer'e brifing verdi.

Mudanya'da Proje Üreten Okul Metem, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Tekknik Anadolu Lisesi (METEM), projeleriyle ilgili Kaymakam Faik Oktay Sözer'e brifing verdi.

"Dörtçelik okuyor " projesi ile haftanın belirli günde bir ders saatini okumaya ayıran okul idaresi, sınıflarında öğretmen ve öğrenciler ile birlikte bu süreyi kitap okuyarak dolduruyor. Okul idaresi, Mudanya Kaymakamı Sözer, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdür Suat Topal ve emniyet mensuplarının iştirakiyle birlikte okuma projesine katkı verdi. Okul Müdürü Bülent Gül, okulda yürütülen okuma projesine kamudan idarecileri ve müdürleri, işçi ve memurları davet ederek birlikte okuma saatini değerlendirdiklerini, en son Mudanya Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarını davet ettiklerini söyledi.

Gül, ilk defa geçekleştirdikleri çıraklık ve kalfalık eğitimleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, hafta bir gün okulda teorik eğitimin dışında diğer günlerde Mudanya'da faaliyet gösteren anlaşmalı işyerlerinde pratik eğitim görerek çıraklık ve kalfalık belgesi verildiğini söyledi. Gül, Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan 4 öğrencinin önceki gün sertifikalarını aldıklarını, Mesleki eğitim kapsamında 16 öğrencinin daha çeşitli alanlarda eğitim gördüğünü açıkladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yöneticiliği Bırakıp 'Süt Taksi'yi Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor Sır Gibi Ölüm! Rezidansın 15. Katından Atlayarak İntihar Etti

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya'da Proje Üreten Okul Metem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]