Mudanya'da Şafak Sitesi sakinlerinin yıllardır süren yol sorununu, çözüme kavuşturdu - Son Dakika
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Mudanya'da Şafak Sitesi sakinlerinin yıllardır süren yol sorununu, çözüme kavuşturdu

10.06.2022 17:22
Mudanya'da Şafak Sitesi sakinlerinin yıllardır süren yol sorununu, çözüme kavuşturdu

Bursa Teknik Ünivesitesi işbirliğiyle geçtiğimiz yıl tamamlanan zemin etüdü çalışmalarının ardından yol projesi de hazırlandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Eyübhan Avcı ile gerçekleştirilen toplantıda projenin detayları konuşuldu.

175 metre uzunluğunda çift taraflı istinat duvarı ve geomembran uygulamaları ile yapılacak bağlantı yolu için ihaleye çıkılacak. Bursa Teknik Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan yol projesi ile site sakinlerinin yıllarca süren yol sorununun çözüleceğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Şafak Sitesi sakinlerinin sorunlarına kulak tıkamadık, çözüm için adım attık. Hemşehrilerimin huzur ve mutluluğu için tüm personelimizle gece gündüz demeden çalışarak, gerçekçi çözümler sunarak, ortak akılla Mudanyamızı daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Mudanya'da Şafak Sitesi sakinlerinin yıllardır süren yol sorununu, çözüme kavuşturdu - Son Dakika

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