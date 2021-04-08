Mudanya'da sağanaktan zarar gören tarım arazilerinde inceleme yapıldı - Son Dakika

Mudanya ilçesinde, kuvvetli yağıştan etkilenen tarım arazilerinde, incelemelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ ile teknik personeller, kırsal Dedeköy, Küçükyenice, Balabancık, Hançerli ve Yörükyenicesi mahallelerindeki tarım arazilerinde meydana gelen hasarı inceleledi.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Karadağ, yağıştan etkilenen arazilerden suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının kapsamlı olarak yapılacağını belirtti.