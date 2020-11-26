Mudanya'da sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Mudanya Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları için başlattığı ücretsiz servis hizmetini sürdürüyor.

Belediyenin koronavirüs ile mücadele çalışmaları çerçevesinde tahsis edilen servis araçları hastane personeline, Arnavutköy limanından Güzelyalı Mahallesi'ne kadar olan güzergahta sabah ve akşam saatlerinde hizmet veriyor. En büyük risk grubunda olmasına rağmen gecesini gündüzüne katarak Mudanyalıların sağlığı için çalışan sağlık emekçilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Sağlık çalışanlarının iyi olması, bizlerin sağlığı için çok önemli. Doktorundan hemşiresine, hastane görevlisinden güvenliğine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, salgın hastalığa karşı mücadele eden bütün sağlık personeline şükran borçluyuz. Sağlık emekçilerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bursa genelinde görevine devam eden filyasyon ekibine de Mudanya Belediyesi tarafından iki araç tahsis edildi. - BURSA