Mudanya'da salgın sürecinde 854 esnafa kredi kullandırıldı

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan, Halk Bankasının kuruluşunun 83. yıl dönümü dolayısıyla Mudanya Şube Müdürü Fatih Ergen'e ziyarette bulundu.

İlhan, ziyarette yaptığı konuşmada, küresel salgınla mücadelede güç veren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf, sanatkar ve KOBİ'lere desteğin yanı sıra uygun koşullarda kullandırılan kredilerle ekonomiye sağlanan katma değerden dolayı banka yöneticilerine teşekkür etti.

Kredi ihtiyacı oluşan esnafın ihtiyacı olan plasmanın kooperatife tahsisinde destek ve özverisinden ötürü başta Esnaf Kefalet Kooperatifleri Marmara Bölge Birlik Başkanı Bahri Şarlı ile ilgili ve yetkili makamlara teşekkür eden İlhan, her zaman esnafların yanında olacaklarını belirtti.

İlhan, "Esnafımızın ihtiyacı olan tüm plasmanı talep ettiğimizde kooperatifimize yolladılar. Mudanya'da her zaman esnafımızın yanında olduk ve pandemi sürecinde kooperatifimiz üyesi 854 esnafa 62 milyon 693 bin liralık kredi kullandırdık." dedi.