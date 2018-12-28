Son Dakika Haberleri: Mudanya’da sanayi esnafına yeni tesis

Mudanya’da sanayi esnafına yeni tesis

1 saat önce

Mudanya Belediyesi, kent yaşamının içinde kalan küçük sanayicileri tek çatı altında toplayarak, modern çalışma ortamı sunacak Küçük Sanayi Sitesi Projesi için kolları sıvadı.

Mudanya’da sanayi esnafına yeni tesis, System.String[]
Mudanya Belediyesi, kent yaşamının içinde kalan küçük sanayicileri tek çatı altında toplayarak, modern çalışma ortamı sunacak Küçük Sanayi Sitesi Projesi için kolları sıvadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20 

Mudanya, Ekonomi
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