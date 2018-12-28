Mudanya’da sanayi esnafına yeni tesis
1 saat önce
Mudanya Belediyesi, kent yaşamının içinde kalan küçük sanayicileri tek çatı altında toplayarak, modern çalışma ortamı sunacak Küçük Sanayi Sitesi Projesi için kolları sıvadı.
Mudanya Belediyesi, kent yaşamının içinde kalan küçük sanayicileri tek çatı altında toplayarak, modern çalışma ortamı sunacak Küçük Sanayi Sitesi Projesi için kolları sıvadı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu
Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı
Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz