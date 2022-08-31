Mudanya'da sel arabaları böyle sürükledi, karayla deniz birleşti - Son Dakika
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Mudanya'da sel arabaları böyle sürükledi, karayla deniz birleşti

31.08.2022 17:12
Mudanya'da sel arabaları böyle sürükledi, karayla deniz birleşti

Mudanya'da sel arabaları böyle sürükledi, karayla deniz birleşti Sel suları araçları sürükledi, dereler taştı, ana arterler de sular altında kaldı Bursa'da sağanak yağış ve sel Mudanya'da da hayatı felç etti.

Mudanya'da sel arabaları böyle sürükledi, karayla deniz birleşti

Sel suları araçları sürükledi, dereler taştı, ana arterler de sular altında kaldı

BURSA - Bursa'da sağanak yağış ve sel Mudanya'da da hayatı felç etti. Sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti. Gemlik'te sel sularında kalan sürücünün imdadına ise polisler yetişti.

Saat 15.30 sularındaki sel dereleri taşırdı. Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya'da ana caddeler de sular altında kaldı. Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti. Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü. Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu. İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi.

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Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi Sel sularında can pazarı...Sıcak görüntüler kamerada Sel sularında can pazarı...Sıcak görüntüler kamerada
Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'da sel arabaları böyle sürükledi, karayla deniz birleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'da sel arabaları böyle sürükledi, karayla deniz birleşti - Son Dakika
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