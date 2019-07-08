Mudanya'da sinema günleri başlıyor

Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde Sinema Günleri 10 Temmuz Çarşamba akşamı başlıyor.
Mudanya Belediyesi, "Sinema Günleri"ni bu yıl yeniden Mudanyalılarla buluşturuyor. Açık havada film nostaljisine götürecek olan "Sinema Günleri" 10 Temmuz Çarşamba akşamı, Halitpaşa
Mahallesi'nde başlıyor. 10 -26 Temmuz tarihleri arasında saat 21.00'de düzenlenecek olan programda senaryosunu Gülse Birsel
'in yazdığı, Engin Günaydın
ve Demet Evgar
'ın başrollerini paylaştığı "Aile Arasında" filminin gösterimi yapılacak. Dev sinema perdesinin kurulacağı sinema günleri programı, 12 Temmuz Yeni Mahalle
basket sahası, 13 Temmuz Mütareke Meydanı, 16 Temmuz Siteler mahallesi basket sahası, 19 Temmuz Güzelyalı
Atatürk Parkı, 20 Temmuz Mesudiye
, 22 Temmuz Esence
köy meydanı, 24 Temmuz Eşkel sahili, 26 Temmuz Tirilye'de izleyicisiyle buluşacak. - BURSA