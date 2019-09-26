Son Dakika Haberleri: Mudanya'da şok operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Mudanya'da şok operasyon

37 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde emniyet ve sahil güvenlik tarafından huzur operasyonu yapıldı.

Mudanya'da şok operasyon, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde emniyet ve sahil güvenlik tarafından huzur operasyonu yapıldı.


Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından rutin dışı huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi. Uygulama Mudanya merkezde, iskele civarında, BUDO iskelesinde yapıldı. Deniz otobüsünden inen yolcuların kimlik kontrolü ve valizlerine Sahil Güvenlik İstihbarat Şube Müdürlüğünün narkotik köpeği Akad'ın aramalarıyla gerçekleştirildi.


Karadan Mudanya Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerle Sahil Güvenlik Komutanlığı asayiş personeliyle birlikte başlatılan huzur ve güvenlik operasyonunda şüpheli görülen şahıslar sorgulamaya alındı. İnen yolcuların valizleri didik didik arandı. Sahil güvenlik ve narkotik ekipleri, Akad ile birlikte deniz otobüsüne girerek valiz raflarını, koltukları tek tek aradı. Narkotik köpeği Akad'ın işaret ettiği valizler titiz şekilde arandı. Yabancı uyruklu bir şahsın valizinden şüphelenen narkotik polisi en ince ayrıntısına kadar valizi aradı, ancak yasak bir madde çıkmadı.


Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, bunun rutin bir uygulama olmadığını, geniş çaplı şok bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu uygulamaları zaman zaman karadan ve denizden yapacağız" dedi. - BURSA

Narkotik, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor
Selçuk Erdoğan'dan Volkan Şen'in "Bursa'da sizi aldırırım" sözlerine cevap! 6 bin ölü tavuğun gömülü halde bulunduğu mahalle karantinaya alındı Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 12:37:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya'da şok operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]