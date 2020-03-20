Mudanya'da sokak hayvanları sahipsiz değil - Son Dakika
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Mudanya'da sokak hayvanları sahipsiz değil

6 saat önce

Mudanya Belediyesi, ülke genelinde korona virüsüne karşı uygulanan tedbirlere rağmen sokakta yaşayan can dostlarını da unutmadı.

Mudanya'da sokak hayvanları sahipsiz değil, System.String[]

Mudanya Belediyesi, ülke genelinde korona virüsüne karşı uygulanan tedbirlere rağmen sokakta yaşayan can dostlarını da unutmadı. İlçe genelinde mama dağıtımı ile birlikte sahipsiz hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için park ve sokaklara yerleştirilen kedi ve köpek evlerinin sayısı artırıldı.


Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Birimi, korona virüsü tedbirleri kapsamında kapanan restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama dağıtımını artırdı. Sahipsiz hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için park ve sokaklara yerleştirilen kedi ve köpek evleri de artırıldı. Mudanya'da her canlının yaşama imkanı bulduğunu belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'da sevgi paylaştıkça çoğalır. Her birimize önemli sorumlulukların düştüğü bugünlerde şehrimizdeki hiçbir canlının zarar görmemesi için çalışıyoruz. Evde kalınması uyarılarına önem vererek önemli durumlar dışında evlerinden çıkmayan hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Mudanya'nın sahipsiz hayvanları da bizlere emanet" diye konuştu. - BURSA

Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:08 Kaynak: İHA

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