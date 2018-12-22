Son Dakika Haberleri: Mudanya'da Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

Mudanya'da Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva

1 saat önce

Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa)- MUDANYA Belediyesi, kendi atölyelerinde hazırlattığı kedi ve köpek evlerini, sokak hayvanlarının soğuk kış aylarında barınma ihtiyacının karşılanması için kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi.

Mudanya'da Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva, System.String[]
Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa)- MUDANYA Belediyesi, kendi atölyelerinde hazırlattığı kedi ve köpek evlerini, sokak hayvanlarının soğuk kış aylarında barınma ihtiyacının karşılanması için kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi. 

Dondurucu soğuklarda aç kalan sokak hayvanlarını unutmayan Mudanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi, kısırlaştırma, bakım, ameliyat hizmetlerinin yanısıra, can dostların mama ve barınma ihtiyaçlarını da gideriyor. Her canlının sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bizde herkese yetecek kadar sevgi var. Çünkü biz biliyoruz ki sevgi paylaştıkça çoğalır. Bir çiçeği, bir kediyi, köpeği sevmek, insani bir değerdir. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için tüm Mudanyalılardan hassasiyet göstermelerini bekliyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:34 Kaynak: DHA

Bursa, Mudanya, Güncel
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