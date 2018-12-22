Mudanya'da Sokak Hayvanlarına Sıcak Yuva
1 saat önce
Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa)- MUDANYA Belediyesi, kendi atölyelerinde hazırlattığı kedi ve köpek evlerini, sokak hayvanlarının soğuk kış aylarında barınma ihtiyacının karşılanması için kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi.
Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa
)- MUDANYA Belediyesi, kendi atölyelerinde hazırlattığı kedi ve köpek evlerini, sokak hayvanlarının soğuk kış aylarında barınma ihtiyacının karşılanması için kentin çeşitli noktalarına yerleştirdi.
Dondurucu soğuklarda aç kalan sokak hayvanlarını unutmayan Mudanya
Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi, kısırlaştırma, bakım, ameliyat hizmetlerinin yanısıra, can dostların mama ve barınma ihtiyaçlarını da gideriyor. Her canlının sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz
, "Bizde herkese yetecek kadar sevgi var. Çünkü biz biliyoruz ki sevgi paylaştıkça çoğalır. Bir çiçeği, bir kediyi, köpeği sevmek, insani bir değerdir. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için tüm Mudanyalılardan hassasiyet göstermelerini bekliyorum" diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:34 Kaynak: DHA
Kocasına, "Sen Erkek misin, Salak" Diyen Kadın Nafakadan Oldu
Bursa'da 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' Adlı Organizasyonda 10 Talihli Otomobil Kazandı
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu