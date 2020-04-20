Mudanya'da sosyal destek ödemelerinde 2. faz başladı - Son Dakika

Mudanya Kaymakamlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1000'er liralık sosyal destek ödemelerinde 2. fazın başladığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, program kapsamında ihtiyaç sahibi 544 vatandaşa yönelik gerçekleştirilen ödemelerin, jandarma ve PTT personelince ikametlere ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde 2. faz ödemelerde hak sahibi vatandaşlara 1000 lira ödeme yapılması kararlaştırılmış olup hak sahibi vatandaşların alacağı ödemeler kaymakamlık kolluk birimlerince ve Vefa Sosyal Destek gruplarında görevlendirilen personel tarafından ikametlerinde teslim edilmeye başlanmıştır."