Mudanya'da tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Mudanya'da tarım arazileri sular altında kaldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde son yağışlar sonrası Nilüfer çayının taşmasıyla ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde son yağışlar sonrası Nilüfer çayının taşmasıyla ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Konuyla ilgili incelemelerde bulunan İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya'ya bağlı Dedeköy, Küçükyenice, Balabancık, Hançerli ve Yörükyenicesi kırsal mahallelerinde taşan Nilüfer çayının etrafındaki tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyledi. Karadağ, "İlçe Müdürlüğümüz teknik personelince ön tespit çalışmaları yapılmış olup sular çekilince hasar tespit çalışmaları yapılacaktır" dedi. Karadağ, mahalle muhtarları ve arazi sahipleriyle görüşmeler yapıp kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BURSA

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