Mudanya'da tehlike oluşturan evler yıkılıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde metruk binalar Mudanya Belediyesi tarafından yıkılıyor.



Mudanya Şükrü Çavuş Mahallesi'nde tehlike oluşturan metruk yapılar Mahalle Muhtarı Şeref Şaş'ın girişimleriyle Mudanya Belediyesi tarafından yıkılıyor. Sahipleri yurt dışında olan Yel Değirmeni Çocuk Parkı bitişiğinde bulunan metruk evin yıkımı için aylardır bina sahipleriyle iletişim içinde olan Muhtar Şeref Şay mal sahipleriyle anlaşarak Mudanya Belediyesi işbirliği içinde metruk evin yıkımını gerçekleştirdi. Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Muhtar Şaş, "Şuana kadar 4 evin yıkımını gerçekleştirdik, Bugün özellikle çocuk parkına bitişik olması dolayısıyla tehlike arz eden metruk evin kontrollü yıkılması nedeniyle çok mutluyum. Belediye ile uyum içinde çalıştıktan sonra hizmet alınmaması diye bir şey yok. Metruk ev konusunda takip ettiğimiz bir sürecin sonunda Mudanya Belediyesi yıkımı gerçekleştirdi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sırada 2 metruk ev daha var umarım onları da en kısa zaman içinde yıkarak mahallemizi çok daha yaşanabilir duruma getireceğiz" dedi. - BURSA