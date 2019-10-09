Son Dakika Haberleri: Mudanya'da 'yaşam boyu eğitim' sürüyor
Son Dakika Güncel Mudanya'da 'yaşam boyu eğitim' sürüyor

Mudanya'da 'yaşam boyu eğitim' sürüyor

22 dakika önce

Mudanya Belediyesi, her yaştan Mudanyalıyı eğitimle buluşturmaya devam ediyor.

Mudanya'da 'yaşam boyu eğitim' sürüyor, System.String[]

Mudanya Belediyesi, her yaştan Mudanyalıyı eğitimle buluşturmaya devam ediyor. Yeni Mahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde resim, amigurimi, makrome, gitar, ritim, step aerobik, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği kurslarında 7'den 70'e her yaştan Mudanyalı eğitim görüyor.


Mudanya Belediyesi, gençlerin ve kadınların sosyal yaşama daha fazla katılmasını sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal aktivitelerin, sergilerin, sportif faaliyetlerin ve kursların yapıldığı Yeni Mahalle Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi'nde bu yıl 7 ayrı branşta açılan kurslarda eğitim başladı. Mudanyalılar, resim, amigurimi, makrome, ritim, gitar, step aerobik, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği branşlarında açılan kurslara ücretsiz olarak katılma imkanı buluyor.


Yeni dönemde farklı kurslarla 7'den 70'e tüm Mudanyalıları eğitim ile buluşturacaklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya Belediyesi artık bir okul oldu. Başta gençlerimizin ve kadınlarımızın sosyal yaşama daha çok katılmalarını teşvik edici politikalar yürütüyoruz. Bu anlayış gereği Mudanya'ya resim, müzik ve spor alanında çalışmaların yapıldığı merkezimizde, ücretsiz eğitimler vermeyi sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Yeni Mahalle, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
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