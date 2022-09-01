Mudanya'da yaşanan sel felaketinde suda yüzen adam konuştu - Son Dakika
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Mudanya'da yaşanan sel felaketinde suda yüzen adam konuştu

01.09.2022 20:53
Mudanya'da yaşanan sel felaketinde suda yüzen adam konuştu

Mudanya'da yaşanan sel felaketinde suda yüzen adam konuştu "Su yüzülecek kıvamdaydı" Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinde sularda yüzen adam "Su dizlerime geliyordu, yüzülecek kıvamdaydı" dedi.

Mudanya'da yaşanan sel felaketinde suda yüzen adam konuştu

"Su yüzülecek kıvamdaydı"

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinde sularda yüzen adam "Su dizlerime geliyordu, yüzülecek kıvamdaydı" dedi.

Bursa merkezde ve bazı ilçelerinde dün meydana gelen sel felaketinde sularda yüzen adam amatör kameralara yansımıştı. Bursa Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi'nde simit fırınında ustası 30 yaşındaki Emrah Ağlar o yaşananları anlattı. Ağlar, "Biz dükkanı sulardan kurtarmak isterken bir mücadele içine girdim. Baktım olmuyor, mazgalların içini temizlemek için hamle yaptım. Biraz uğraştım, baktım olmuyor. Su da güzel güzel gidiyor, kendimi suya bıraktım. Herkes o anı görmüş, eğleniyor zannediyorlar ama öyle değil. Öncesinde baya bir mücadele verdik. Videoda epey bir izlenmiş. Ben o tektim. Daha öncede su doluyordu ama bizim dükkana girmiyordu. Yan dükkan giriyordu. Bu defa dükkana da girdim. Bende biraz daha fazla uğraştım. Su diz seviyemize geliyordu. Yüzülebilecek kıvamdaydı" dedi.

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Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da yaşanan sel felaketinde suda yüzen adam konuştu - Son Dakika

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