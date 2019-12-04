Son Dakika Haberleri: MUDANYA'da YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVe BAŞLADI
Son Dakika Güncel MUDANYA'da YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVe BAŞLADI - Son Dakika

MUDANYA'da YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVe BAŞLADI

6 saat önce

Mudanya'da Emniyet Müdür Vekili Serdar Makineci'in yerine tayin edilen Abdullah Tomar göreve başladı.

MUDANYA'da YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVe BAŞLADI, System.String[]

Mudanya'da Emniyet Müdür Vekili Serdar Makineci'in yerine tayin edilen Abdullah Tomar göreve başladı.


Bursa'da yeni terfilerle birlikte şube müdürleri ve emniyet müdür yardımcılarının yeni görev yerleri belli olurken, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bursa'da 2,5 yıldır görev yapan 3. sınıf emniyet müdürü Abdullah Tomar tayin edildi. Bursa Koruma Müdürlüğündeki görevinden Mudanya Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Tomar görevine başladı. Öte yandan Mudanya Emniyet Müdür Vekili olarak görev yapan Serdar Makineci, asli görevi olan Deniz polisliğine döndü. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu
Yoğun yağış sebebiyle İDO VE BUDO seferleri iptal edildi Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:53:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUDANYA'da YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVe BAŞLADI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]