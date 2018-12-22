Mudanya'daki Kedi Ve Köpekler Kışı Evlerinde Geçirecek

Belediye atölyelerinde hazırlanan kedi ve köpek evleri, sokak hayvanlarının soğuk kış aylarında barınma ihtiyacının karşılanması için kentin çeşitli noktalarına bırakıldı.

Mudanya Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmuyor. Sahipsiz kedi ve köpeklerin sağlıklı ve korunaklı bir şekilde yaşamaları adına yaptırılan evler, bu kış da Mudanya'nın belirli noktalarına yerleştirildi. Dondurucu soğuklarda aç kalan sokak hayvanlarını unutmayan Mudanya Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi, kısırlaştırma, bakım, ameliyat hizmetlerinin yanı sıra, can dostların mama ve barınma ihtiyaçlarını da gideriyor. Her canlının sıcak bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bizde herkese yetecek kadar sevgi var. Çünkü biz biliyoruz ki sevgi paylaştıkça çoğalır. Bir çiçeği, bir kediyi, köpeği sevmek, insani bir değerdir. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için tüm Mudanyalılardan hassasiyet göstermelerini bekliyorum" diye konuştu.