Mudanya'daki sel felaketinden acı haber : 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu - Son Dakika
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Mudanya'daki sel felaketinden acı haber : 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu

02.09.2022 18:41
Mudanya'daki sel felaketinden acı haber : 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu

Mudanya'daki sel felaketinden acı haber : 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu Bağ evinde yalnız yaşayan adama yakınları ulaşamayınca acı haber ortaya çıktı Talihsiz adam, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağış ve sel felaketinde ailesinin...

Mudanya'daki sel felaketinden acı haber : 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu

Bağ evinde yalnız yaşayan adama yakınları ulaşamayınca acı haber ortaya çıktı

Talihsiz adam, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağış ve sel felaketinde ailesinin 70 yaşındaki talihsiz adama ulaşamamasıyla birlikte acı haber ortaya çıktı. Bağ evinin yakınlarındaki dere yatağında iki gün sonra cansız bedeni bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa şehir merkezi, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı felç etti. Şehirlerarası otobüs terminalinin çatısını çökerten yağışlar, Mudanya ilçesinde de sele neden oldu. İlçeye bağlı Kumyaka mahallesindeki yazlığında yaşayan Ferudun Sevimlioğlu'ndan iki gün boyunca haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede çalışma yapan AFAD ve birçok gönüllü arama kurtarma ekibiyle yapılan koordinasyon çalışmaları sonrası yaşlı adamın bağ evinin yakınlarında çalışma başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu sel sularına kapıldığı tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni bağ evinin 150 metre uzağındaki dere yatağında bulundu. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası dere yatağından çıkarılan yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Burada otopsisi yapılan yaşlı adamın kuzeni Serdar Köse yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bende Kumyaka köylüyüm. Vefat eden kişi kuzenim oluyor. Selin olduğu gün bağ evi var orada yalnız yaşıyordu. Ara ara bağ evine geliyordu. Yağmur yağdığı esnada bir sebeple dışarı çıkıyor. Belki de panik yaptı evin içine su dolacak diye. Kurumuş bir dere var oradan geçmeye çalışıyor. O esnada toprak çökünce sele kapılıyor. AFAD ve jandarma ekipleri yaklaşık 150 metre sonra cesedini buldular. Kendisi hiç evlenmedi, bekardı. Ara sıra gider gelirdi. Kendi halinde sessiz sakin biriydi. Kimseye zararı yoktu, üzgünüz" dedi.

Yaşlı adamın cenazesi ise bugün Şehadet camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alacahırka mezarlığına defnedilecek.

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Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu Bursa'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 70 yaşındaki adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Adli Tıp, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mudanya'daki sel felaketinden acı haber : 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya'daki sel felaketinden acı haber : 2 gün sonra dere yatağında cesedi bulundu - Son Dakika
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