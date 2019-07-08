Son Dakika Haberleri: Mudanya’daki tarihi değerler yaşatılacak
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Mudanya’daki tarihi değerler yaşatılacak

56 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Türkyılmaz, Myrleia Antik Kenti'ni turizme kazandırmak istediklerini belirtirken Vali Canbolat, "Mudanya'daki tarihi değerlerimizi işbirliğiyle yaşatacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:52 
Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Bursa, Ekonomi
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