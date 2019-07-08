Mudanya’daki tarihi değerler yaşatılacak
56 dakika önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:52
Valisi Yakup Canbolat, Mudanya
Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz
'ı ziyaret etti. Başkan Türkyılmaz, Myrleia Antik Kenti'ni turizme kazandırmak istediklerini belirtirken Vali Canbolat, "Mudanya'daki tarihi değerlerimizi işbirliğiyle yaşatacağız" dedi.
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