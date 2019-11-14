Son Dakika Haberleri: Mudanya Devlet'te organ bağışı
Son Dakika Güncel Mudanya Devlet'te organ bağışı - Son Dakika

Mudanya Devlet'te organ bağışı

7 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanenin poliklinik alanında organ bağışı standı kurdu.

Mudanya Devlet'te organ bağışı, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanenin poliklinik alanında organ bağışı standı kurdu.


Başhekim Op. Dr. Serkan Fatih Yeğen ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nalan Altun'un ziyaret ettiği stantta, ilçe halkına çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Organ Bağış ve Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Burçin Mercangöz ile Organ Bağışı Birimi Sorumlusu Ercan Erdoğan'ın hazır bulunduğu stantta, organ bağışında liderliği 8 yıldır elinde bulunduran Bursa bölgesinin başarısına dikkat çekilerek, organ bağışı konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.


Yetkililer, kişinin hayattayken serbest iradesi ile tıbben hayatı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasın izin verilen bağışla ilgili, 18 yaşını aşmış, akıl ve ruh sağlığı yerinde herkesin organ bağışında bulunabileceğini söyledi. Organ bağışı yapılabilecek yerler arasında devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastaneler, sağlık ocakları ve sağlık müdürlükleri bulunuyor. - BURSA

Devlet Hastanesi, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı
Boru çiçeğinden yapılan dolma, 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 01:55:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya Devlet'te organ bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]