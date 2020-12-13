Mudanya esnafı 'Usta'sını kaybetti - Son Dakika

Mudanya esnafı 'Usta'sını kaybetti
13.12.2020 13:18
Mudanya'da 25 yılı aşkındır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaklaşık 10 yıldır Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını sürdüren Emir Ali Usta, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü.
Mudanya'da 25 yılı aşkındır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaklaşık 10 yıldır Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını sürdüren Emir Ali Usta, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü.
62 yaşında hayatını kaybeden Usta'nın vefatı, Mudanya'yı yasa boğdu. Sivil toplum yönünün yanı sıra siyasi kimliği de bulunan Usta, 1994- 1999 yıllarında Anavatan Partisi'nden Mudanya Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 2004-2009 yıllarında CHP'den Mudanya ilçe Başkanlığı ve 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Mudanya Belediye Başkan adayı olmuştu. - BURSA
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