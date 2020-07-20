Mudanya esnafına pandemi desteği - Son Dakika

Mudanya esnafına pandemi desteği

Koronavirüs salgını sürecinde bütçe yönetimini akılcı bir şekilde yöneten Mudanya Belediyesi, hizmet ve mal aldığı esnafları ödemeler konusunda mağdur etmedi.

Koronavirüs salgını sürecinde bütçe yönetimini akılcı bir şekilde yöneten Mudanya Belediyesi, hizmet ve mal aldığı esnafları ödemeler konusunda mağdur etmedi. Mudanya Belediyesi beş aylık sürede yaklaşık 450 esnaf, kurum ve kişiye 18 Milyon 450 Bin TL ödeme yaptı.

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Mudanya Belediyesi, hizmet ve mal alımları kapsamında belediyeden alacaklı olan esnaf, kişi ve kurumların ödemelerini gerçekleştirdi. Mart ayının başından itibaren yaklaşık 450 esnaf ve kuruma 18 Milyon 450 Bin TL ödeme yapıldı. Esnaf ve kurumların alacaklarıyla ilgili çalışma başlatan Mudanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, esnafın belediyeden alacaklarını tek tek tespit etti. Ödemelerin Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağı bildirildi.


Virüsün başladığı günden itibaren Mudanyalıları ve Mudanya esnafını mağdur etmemek adına her alanda gece gündüz mesai yaptıklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Virüs döneminde kira ve vergi gelirlerimiz ile İller Bankası'ndan gelen bütçe paylarımızın yarı yarıya azalmasına rağmen bütçemizi akılcı ve doğru bir şekilde kullandık. Personelimizin maaşlarını bir gün bile aksatmadık. Esnafımızı da alacakları konusunda mağdur etmedik. Belediyemizden alacağı olan esnaflarımıza, ödemelerinin tamamını gerçekleştiriyoruz. Kurban Bayramı'na kadar belediyemizden alacağı olan esnaf ve firmaların ödemelerinin tamamını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.


"Halkımızın ve esnafımızın yanındayız"


Bu zor dönemde Mudanyalıların ve esnafın her zaman yanında olduklarına vurgu yapan Türkyılmaz, "Borcumuzu günü gününe ödüyor, birçok alanda da hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dezenfekte çalışmalarından, sosyal yardımlara, temizlik çalışmalarından, fiziksel projelerimize kadar birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyor, gece gündüz mesai gözetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarda emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Koronavirüs, Mudanya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mudanya esnafına pandemi desteği - Son Dakika
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