Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu - Son Dakika
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Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu

25.04.2022 19:35

Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştuBURSA Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel ramazan şenlikleri Tirilye ve Güzelyalı'nın ardından Mütareke Meydanı'nda son buldu.

Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu

BURSA Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel ramazan şenlikleri Tirilye ve Güzelyalı'nın ardından Mütareke Meydanı'nda son buldu.

Ramazan ayının bereketini paylaşan Mudanya Belediyesi'nin kurduğu iftar çadırlarında oruçlarını açan Mudanyalılar, geleneksel ramazan şenliklerinde fasıl, Hacivat- Karagöz, sihirbaz, kanto gösterileri ile hep birlikte eğlendi. Etkinlikte çocuklara patlamış mısır, pamuk şekeri ikram edildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve CHP İl Başkanı İsmet Karaca iftar sofrasında Mudanyalılarla buluştu. Başkan Türkyılmaz, birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin bir arada yaşandığı ramazan ayını, Mudanya'ya yakışır bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Ramazan ayı boyunca bizlerle olan, kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Mudanyamızın tüm güzelliklerini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu
Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu
Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu
Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu

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Mudanya Belediyesi, Güzelyalı, Mudanya, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu - Son Dakika


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