Son Dakika Haberleri: Mudanya Halkının Üstünde Bir Güç Tanımıyoruz

Mudanya Halkının Üstünde Bir Güç Tanımıyoruz

46 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın Mudanya Belediye Başkanı Dr. A. Murat Ünal, "Halkımızın istediği istikamete bakıyor, halkımızla her geçen gün gönül bağımızı ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Mudanya Halkının Üstünde Bir Güç Tanımıyoruz, System.String[]

Seçim çalışmaları kapsamında Çağrışan, Has ve Bademli Mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın Ak Parti Mudanya Belediye Başkanı Dr. A. Murat Ünal, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Gittiğiher mahallede halkın büyük bir coşkuya karşılanan Dr. Ünal, Mudanya'yı barış ve kardeşlik içerisinde halkla birlikte yöneteceklerini açıkladı.

Dr. Ünal, " Kırsaldaki mahalle sakinlerimizle bir araya gelip, sorunlarını dinliyor, talepleri değerlendiriyoruz. Çağrışan, Has ve Bademli Mahallesi'nin başta alt yapı olmak üzere ulaşım ve diğer sorunları biliyoruz. Çok güzlü bir teknik ekibimizle Mudanya Belediyesi'ne talebiz. Seçim kampanyamız Mudanya'da adeta 'Halk Hareketi'ne dönmüş durumda. Mudanya'nın bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammüllü yok. Merkezi hükümetle birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin de gücünü arkamıza alarak, sizlere daha iyi hizmet vermeye hazırız.Biz siyasette Mudanya halkının üstünde bir güç tanımıyoruz. Halkımızın istediği istikamete bakıyor, halkımızla her geçen gün gönül bağımızı ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyoruz." dedi. Gittiği mahallelerde ev ziyaretlerinde de yapan Cumhur İttifakı'nın Ak Parti Mudanya Belediye Başkanı Dr. A. Murat Ünal, kadın seçmenlerden de tam destek görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:33 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete AK Partili İsim, Cumhur İttifakı'na Destek Kararı Alan BBP'ye Resti Çekti

Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:19:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya Halkının Üstünde Bir Güç Tanımıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]