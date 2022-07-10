Mudanya ilçesinde protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika
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Mudanya ilçesinde protokol üyeleri bayramlaştı

10.07.2022 13:34
Mudanya ilçesinde protokol üyeleri bayramlaştı

Mudanya ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık tarafından bayramlaşma programı düzenledi.

Mudanya ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık tarafından bayramlaşma programı düzenledi.

Kaymakam Ayhan Terzi, Polis Lokali'nde düzenlenen programda protokol, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bayramlaştı.

Daha sonra Terzi ve beraberindeki bazı protokol üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mudanya Devlet Hastanesini ziyaret edip, görevi başındaki personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mudanya ilçesinde protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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