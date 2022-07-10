Daha sonra Terzi ve beraberindeki bazı protokol üyeleri, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mudanya Devlet Hastanesini ziyaret edip, görevi başındaki personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kaymakamlık, Hisarcık, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mudanya ilçesinde protokol üyeleri bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.