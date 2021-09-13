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Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi göreve başladı - Son Dakika

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi göreve başladı

13.09.2021 17:30
Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi göreve başladı, System.String[]

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in İstanbul Vali Yardımcısı olmasının ardından boşalan göreve Ayhan Terzi getirildi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in İstanbul Vali Yardımcısı olmasının ardından boşalan göreve Ayhan Terzi getirildi.

Cumhurbaşkanlığınca Mudanya Kaymakamlığına tayin olan Ayhan Terzi, bugün itibariyle kaymakamlık görevine başladı. Kaymakam Ayhan Terzi, 1984 yılında Kastamonu'nun Daday ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul Gaziosmanpaşa'da Kadri Yörükoğlu İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise yine aynı ilçede bulunan Plevne Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimine 2001 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde başlayarak bir yıl hazırlık okuyup 2006 yılında tamamladı. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. 2007 yılında İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu kaymakam adaylığı imtihanını kazanarak 21.03.2008 tarihinde Giresun Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Daha sonra Kastamonu- Abana Kaymakam Refiki oldu. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerine vekaleten baktı. Nevşehir'e teftiş stajını yapmak üzere tayin edildi. Nevşehir ili teftiş stajının ardından Abana ilçesine tekrar vekaleten kaymakam olarak tayin oldu. 20.01.2009 tarihli bakan onayıyla Burdur'un Çeltikçi ilçesine atanan Kaymakam Ayhan Terzi, ayrıca Burdur'da Vali Yardımcılığı görevini de yürüttü.

Terzi, en son Denizli'nin Babadağ ilçesinde kaymakamlık yaptıktan sonra İngiltere'ye gitti. İngiltere'de bir yıl kalan Terzi, döndükten sonra Ankara'da İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu kaymakamlık kursunu üstün başarı ile bitirdi.

8 Şubat 2011 tarihinde kura çekip Çankırı- Bayramören'e tayin olan Ayhan Terzi, 2013-2015 yılları arasında Erzurum- Pazaryolu'nda kaymakamlık yaptı. 28 Haziran 2015 tarihli kararname ile Erzurum Vali Yardımcılığına tayin edildi. Cumhurbaşkanlığının 01.09.2018 tarih ve 2018/157 sayılı kararnamesi ile Rize-Pazar Kaymakamlığına tayin edildi. - BURSA

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi göreve başladı

Faik Oktay Sözer, Ayhan Terzi, İstanbul, Mudanya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi göreve başladı - Son Dakika


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