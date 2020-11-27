Mudanya Kaymakamı Faik Sözer, buğday ekimi yapan çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, buğday ekimi yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti.

Sözer, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki buğday ekim alanının 17 bin dekar, toplam verimlerinin yaklaşık 7 bin ton, dekar başına verimlerinin ise 400 kilogram civarında olduğunu aktardı.

İlçelerinde buğday ekimlerinin ekim ve kasım, hasadının ise temmuz ve ağustos aylarında yapıldığını belirten Sözer, şunları kaydetti:

"Ekimi yapılan başlıca buğday türleri Ceyhan 99, Adana 99, Basribey 95, Rumeli ve Almeria çeşitleridir. Bu çeşitlerin verimleri yüksek olup, kılçıksız ve pas hastalıklarına karşı dayanıklıdır. Dekara atılan tohum miktarı, arazinin sulu ve kuru durumuna göre değişiklik göstermekte olup 20 ile 30 kilogram arasındadır. Ekim genellikle mibzerlerle yapılmaktadır. İlçemizde buğdayda en fazla sarı ve kahverengi pas, külleme ve kök çürüklüğü hastalıkları görülmektedir. Yağışlı geçen yıllarda bu hastalıklarda artış yaşanmaktadır. Ayrıca buğday alanlarında görülen en büyük zararlı süne olup, mart ayından itibaren kışlaklardan çıkan erginler, emgi zararı yapan nimf sürveyleri yapılmaktadır. Zararlı popülasyonu ve emgi zararına göre süne ilaçlama ilanları verilmektedir."

Hasadın biçerdöverle yapıldığını anımsatan Sözer, dane kayıplarını önlemek amacıyla hasat zamanında biçerdöver kontrollerinin teknik ekiplerince yapıldığını sözlerine ekledi.