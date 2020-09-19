Mudanya Kaymakamı Sözer'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Mudanya Kaymakamı Sözer'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Sözer'in perşembe günü tedbir amaçlı yaptırdığı testin sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Kaymakam Sözer, yaptığı açıklamada, evinde 14 günlük karantina süreciyle birlikte tedavisine başlandığını belirtti. Sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Sözer, aile bireylerine yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını da sözlerine ekledi.

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