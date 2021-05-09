Mudanya Kaymakamı Sözer, pazar yerlerini denetledi - Son Dakika

Mudanya Kaymakamı Sözer, pazar yerlerini denetledi

09.05.2021 09:31
Mudanya Kaymakamı Sözer, pazar yerlerini denetledi, System.String[]

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açılan pazar yerlerinde denetim yaptı.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açılan pazar yerlerinde denetim yaptı.

Kolluk kuvvetleri, zabıta personelleri, görevli memurlar ve özel güvenlik görevlileri ile gün boyu süren denetimlerde Sözer'e, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ eşlik etti.

Vatandaşlara ve esnafa temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan Sözer, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Faik Oktay Sözer, Hisarcık, Mudanya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mudanya Kaymakamı Sözer, pazar yerlerini denetledi - Son Dakika


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