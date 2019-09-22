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Mudanya Kent Konseyi'nde son sözü yargı söyledi

1 saat önce

Mudanya Kent Konseyi'nde geçmiş dönem yönetimince sürdürülen yetki gaspına karşı son sözü yargı söyledi.

Mudanya Kent Konseyi'nde son sözü yargı söyledi, System.String[]

Mudanya Kent Konseyi'nde geçmiş dönem yönetimince sürdürülen yetki gaspına karşı son sözü yargı söyledi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi de Mudanya Belediye Başkanlığı'nı haklı bulurken, kararı değerlendiren Başkan Hayri Türkyılmaz, "Bir kez daha doğru kazandı. Yasal olarak seçilmiş kent konseyi, meclis ve çalışma grupları faaliyetlerine devam edecektir" dedi.


Mudanya Kent Konseyi'nde 'yetki' karmaşası mahkeme kararıyla sona erdi. Mudanya Kent Konseyi'nin geçmiş dönem başkanı Soyer Kazancı'nın Mudanya Belediye Başkanlığı tarafından yapılan seçimin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava, yargıdan döndü. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi, hukuki ve kanunu nedenler karşısında Soyer Kazancı'nın itirazını reddetti. Kararı değerlendiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bir kez daha doğru kazandı. Yasal olarak seçilmiş kent konseyi, meclis ve çalışma grupları faaliyetlerine devam edecektir. Mudanya'nın geleceği adına sivil toplum örgütleriyle uyum içinde çalışmalarımız sürecektir" ifadelerini kullandı.


Mudanya Belediyesi, Kent Konseyi binasını, Haziran ayındaki genel kurulda Başkan seçilen Cumhur Aksan'a görevi devretmeyen, binanın teslimini yapmayan geçmiş dönem yönetiminden Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin kararına istinaden teslim almıştı. Önceki dönem konsey başkanı Soyer Kazancı görev süresinin 31 Mart tarihinde bitmiş olmasına rağmen 19 Haziran'da mevzuata aykırı seçim yapmıştı. Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kent Konseyi Yönetmeliği 5. Maddesi gereğince Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın çağrısı ile 25 Haziran tarihinde toplanmıştı. Kamu malı niteliğindeki belediye hizmet binasını boşaltmayarak, konseye ait tüm evrakları ve demirbaşları teslim etmeyen Soyer Kazancı hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve dava açılmıştı. Soyer Kazancı ise Bursa 2. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, devir teslim işleminin iptalini istemişti. Yürütmenin durdurulması talebine ret kararı veren mahkeme, Mudanya Belediye Başkanlığı'nın işlemlerini hukuka aykırı bulmayarak haklılığını onayladı. - BURSA

Kent Konseyi, Kazancı, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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