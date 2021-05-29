Mudanya kırsalında tarımsal takip yapılıyor - Son Dakika

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki zeytin bahçelerinde hasar tespit çalışmaları ve güve-süne takipleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, Akköy, İpekyayla, Çayönü, Emirleryenicesi, Ülkü ve Eğerce mahallelerindeki zeytin bahçelerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Hububat arazilerinde de süne ve güve konusunda çalışmalarda bulunan ekipler, yulaf ekilen tarım arazilerinde de hasat kontrolü gerçekleştirdi.

Ekiplerin tarımsal üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.