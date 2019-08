- Mudanya Kitap Fuarı kapılarını açtı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kitap Fuarı kapılarını açtı.

1. Mudanya Kitap Fuarı, Uluslararası Göç ve Mültecilik: "Gelenler, Gidenler ve Kalanlar" temasıyla başladı. Mütareke Meydanı ve Girit Mahallesi'nde düzenlenen fuar kapsamında 65 yayınevi Bursalı kitapseverlerle buluştu.

Mudanya Belediyesi, Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenen fuar, Mütareke Meydanı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı. YAYKOOP Genel Başkanı İlbay Kahraman, ilk faaliyetleri olan Mudanya Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a teşekkür etti. Başkan Hayri Türkyılmaz ise, "Mudanya'da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak dedik. Mudanya'da yaptığımız hizmetlerle ilçemiz bir değişim yaşadı. Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle düzenlediğimiz fuarla, Bursa'da yaşayan bütün hemşehrilerimizle kitap dünyası arasında bir köprü kurmak ve yeni nesillere kitap sevgisini öğretmek istiyoruz. Yayıncılar Kooperatifi'ne, fuara katılarak Mudanya'nın kültür sanat hayatına önemli bir ivme kazandıracak her biri birbirinden değerli yazarlarımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seneler fuarımızı uluslararası boyuta taşıyacağız" dedi.

Mudanya Kitap Fuarı, açılışın ardından Prof. Emre Kongar, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Murat Karayalçın'ın "Türkiye'nin Dış Politikası ve Mültecilik" oturumuyla başladı. Emre Kongar, iktidarın dış politikada ısrar ettiği ılımlı İslam politikalarının Türkiye'yi büyük bir kaosa sürüklediğine vurgu yaparken, "Bu modeldir bizim başımızı dış politikada ve Suriye'de belaya sokan. Amerika bunun yanlışlığını gördü. Amerika ılımlı İslam teorisinden vazgeçti. Orada bitti, bizimkilerde hala bitmedi. Dünyada iki devlet göç üzerine kuruludur. Bu iki devlette en dokunulmaz şey kurallardır. İster başbakan ol, ister yazar ol, ister vatandaş, kural uygulanır. O devletlere giren insanlar o kurallarla terbiye edilir. Benim devletime gelen benim kuralıma uyarak benim vatandaşım olur diyor. Biri ABD'dir, diğeri Avusturalya'dır. Ortadoğu'daki meseleler Ortadoğulularla birlikte çözülür. Suriye sorunu Suriye ile çözülür" ifadelerini kullandı.

Ünal Çeviköz ise, Türkiye'nin her yıl Suriyeli akınıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Çeviköz, "Her şeyden önce Suriyeliler insan, onlar sivil savaştan kaçıyorlar. Biz her şeyden evvel insana değer veren, insani politikalar güden sosyal demokrat partiyiz. Bu insanlar da kendi ülkelerinde hayat şartlarının kötüleşmesinden dolayı bu ülkeye gelmişlerdir. Ancak bir ülkeye giden göçmenler o ülkenin kurallarına uymak zorundadırlar. Suriye'de yerlerinden edilmiş insan 12 milyondur. Bu nüfusun 6 milyonu yurt dışına kaçmıştır. Bunun 5 milyonu Türkiye'dedir. Bunu nüfusa oranladığınız zaman 82 milyonluk nüfusun yüzde 6'sı kadar Türkiye'de Suriyeli var. Türkiye'de genç işsizlik yüzde 25'i bulmuşken, bugün Suriyeliler Türkiye'deki iş piyasasında daha avantajlı görülüyor. Bu da bir sosyal gerginliğe sebep oluyor. 80 bin Suriyeli bugün TC vatandaşlığını almış durumda. Kasım 2018'deki rakama göre Türkiye'de doğan Suriyeli sayısı 405 bin 521. Suç oranlarına bakacak olursak, ilk sırada taksirle yaralama geliyor. Onu, kasten yaralama, hırsızlık ve kayıp şahıslar takip ediyor. 2018'de kayıp şahıslar 2280'e ulaşmış. Sosyal bilimciler bu meselenin organ mafyası ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Çocuğun cinsel istismarı ise 2018'de 1698'e fırlamış" dedi.

SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın ise, Türkiye'nin Suriye siyasetinin çok büyük bir yanlışlık içerisinde olduğunu belirtti. Karayalçın, Türkiye'nin yeniden Atatürkçü dış siyaset politikasına dönmesi gerektiğini söyleyerek, "Türkiye dış siyasette yalnızlaştırılmıştır. Türkiye Suriye ile ivedilikle ilişki kurmalıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Girit Mahallesi'nde stant açan 65 yayınevini tek tek ziyaret ederek kitap aldı. Prof. Dr. Emre Kongar ise, okurlarının kitaplarını imzaladı.