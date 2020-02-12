Mudanya Kızılay Temsilciliği huzur verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mudanya Kızılay Temsilciliği huzur verdi - Son Dakika

Mudanya Kızılay Temsilciliği huzur verdi

6 saat önce

Türk Kızılay'ı Mudanya Temsilciliği, Yıldıztepe'de hizmet veren "Huzur Özen Yaşlı Konukevi" sakinlerini ziyaret ederek kendilerine moral verdi.

Mudanya Kızılay Temsilciliği huzur verdi, System.String[]

Türk KızılayMudanya Temsilciliği, Yıldıztepe'de hizmet veren "Huzur Özen Yaşlı Konukevi" sakinlerini ziyaret ederek kendilerine moral verdi.


Yıldıztepe mevkiindeki Özen Yaşlı Konukevleri bünyesindeki Mudanya Huzur Konukevine ziyarette bulunan Türk Kızılay'ı Mudanya Temsilciliği, Başkan Mustafa Bayrak öncülüğünde anlamlı bir gün geçirdi. Yaşlı Konukevleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Keskin ev sahipliğinde ziyareti gerçekleştirilen Mudanya Kızılay temsilciliği ziyaretine, Yönetim Kurulu üyesi Emine Bayraktar ve gönüllüler katıldı.


Kızılay heyeti ziyareti sırasında huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek kendileriyle bir süre sohbet ettiler. Kızılay'ın gönüllüleriyle yapılan sohbetler oldukça neşeli geçti. Sohbetlerden duydukları mutlulukları yüzlerinden okunan huzurevi sakinleri, Kızılay'a ve ziyarette bulunan heyete teşekkür ederken, heyet kendilerine sürpriz hediyelerini takdim etti. Başkan Bayrak ve gönüllüler Kızılay armalı şalları yaşlılara hediye etti.


Konukevi Başkanı Özgen Keskin, heyeti bürosunda ağılayarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
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