Mudanya-Kurşunlu yolu toprak kayması nedeniyle 2 saat trafiğe kapalı kaldı - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi ile Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi arasındaki yolda toprak kayması nedeniyle 2 saat ulaşım sağlanamadı.

Güzelyalı Mahallesi İstanbul Asfaltı Caddesi Karakayalar mevkisinde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Trafik ekipleri, Mudanya'ya bağlı Altıntaş Mahallesi'ne de ulaşım sağlanan yolun geçici trafiğe kapatılması üzerine sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışması ile yola kayan toprak ve kaya parçaları temizlendi. Bölgenin güvenlik bariyerleri ve dubalarla çevrilmesinin ardından 2 saat kapalı kalan yol yeniden trafiğe açıldı.