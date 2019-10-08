Son Dakika Haberleri: Mudanya Mütarekesi 97’nci yıl kutlama etkinlikleri başlıyor
Son Dakika Ekonomi Mudanya Mütarekesi 97’nci yıl kutlama etkinlikleri başlıyor

Mudanya Mütarekesi 97’nci yıl kutlama etkinlikleri başlıyor

2 saat önce

Mudanya Mütarekesi'nin 97'nci yıldönümü, Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl da coşkuyla kutlanacak.

Mudanya Mütarekesi 97’nci yıl kutlama etkinlikleri başlıyor , System.String[]

Mudanya Mütarekesi'nin 97'nci yıldönümü, Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl da coşkuyla kutlanacak.

Mudanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:51 
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