Mudanya Mütarekesi 97’nci yıl kutlama etkinlikleri başlıyor
2 saat önce
Mudanya Mütarekesi'nin 97'nci yıldönümü, Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl da coşkuyla kutlanacak.
Mudanya Mütarekesi'nin 97'nci yıldönümü, Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl da coşkuyla kutlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:51
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