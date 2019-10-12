Son Dakika Haberleri: Mudanya Mütarekesi kutlamalarına görkemli final
Son Dakika Güncel Mudanya Mütarekesi kutlamalarına görkemli final

Mudanya Mütarekesi kutlamalarına görkemli final

1 saat önce

Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, sevilen sanatçı Can Bonomo konseriyle final yaptı.

Mudanya Mütarekesi kutlamalarına görkemli final, System.String[]

Binlerce kişi, Türkiye'nin bağımsızlık imzasının atıldığı Mudanya'da Mütareke coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler, sevilen sanatçı Can Bonomo'nun konseriyle sona erdi. Kutlamalar kapsamında Araştırmacı Yazar Erol Mütercimler, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde "Mudanya Mütarekesi ve Diplomasi Savaşı" söyleşisiyle Mudanyalılarla buluştu. İskele Meydanı'ndan başlayıp Mütareke Meydanı'nda son bulan barış ve kardeşlik yürüyüşünün ardından sahneye çıkan Can Bonomo ise, en güzel şarkılarını Bursalılarla birlikte seslendirdi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Türkiye'nin kuruluş temellerinin atıldığı Mudanya'nın tarihi önemini tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Can Bonomo, Türkiye, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:33 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez"
İtalya dışişleri bakanlığı'na çağrılan büyükelçi esenli: italya'nın tavrı hayret verici Jahovin'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:47:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya Mütarekesi kutlamalarına görkemli final
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]