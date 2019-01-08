Son Dakika Haberleri: Mudanya'nın Asırlık Esnafına Vefa Plaketi

Mudanya'nın Asırlık Esnafına Vefa Plaketi

16 dakika önce

Mudanya'nın asırlık esnafına vefa plaketiBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde emektar esnaf ödüllendirildi.

Mudanya'nın asırlık esnafına vefa plaketi

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde emektar esnaf ödüllendirildi.
Mudanya Eğitim ve Kültür Destekleme Derneği Başkanı Aslı Nil Karagöz ve dernek üyeleri, ilçede yarım asırlık esnafı işyerlerinde tek tek ziyaret ederek, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerinden dolayı vefa plaketi verdi. MEKÜDER'in "iz bırakan esnaflar" adlı projesi dahilinde her biri yarım asırdır Mudanyalıya hizmet vermekte olan esnaflar taltif edildi.
Dernek yöneticileri, ilk Mütareke Mahallesi'nde 60 yıldır manavlık yapan 84 yaşındaki İrfan Akengin'i ziyaret etti. Akengin, esnaflığın dışında birçok hayır faaliyetlerinde bulunduğunu, esnaf kefalet kooperatifi yöneticiliği, Mudanyaspor başkanlığı dahil siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptığını söyledi.
İz bırakan bir diğer esnaf ise 55 yıldır Mudanya'da bakkal ve bakliyat ürünü satan eski "Giritli bakkal" olarak anılan Vedat Arık oldu. Yaşlılığına rağmen ekmek teknesini bırakmak istemeyen Vedat Arık, dükkanını kızı sayesinde yürütüyor. Verilen plaket ve Türk bayrağını alan Arık, kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok duygulandığını ifade etti.
Son olarak Mudanya'nın en eski fotoğrafçısı olan, deden toruna süregelen fotoğrafçılığı başarıyla sürdüren Çetin Gerçekçi oldu.
Dernek Başkanı Karagöz, "Yıllardır bizlere hizmet veren değerli esnafımızı hatırlayarak ödüllendirdik" diyerek, esnaflarımız sahip çıkılması gerektiği mesajını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:32 Kaynak: İHA

Bursa, Mudanya, Genel
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