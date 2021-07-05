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Mudanya'nın bibloları Yunanistan'ın tercihi oldu - Son Dakika

Mudanya'nın bibloları Yunanistan'ın tercihi oldu

05.07.2021 13:45

Mudanya'nın bibloları Yunanistan'ın tercihi oldu Salgın sürecinde yaygınlaşan mesleklerden biri de biblo imalatçılığı oldu.

Mudanya'nın bibloları Yunanistan'ın tercihi oldu

BURSA - Salgın sürecinde yaygınlaşan mesleklerden biri de biblo imalatçılığı oldu. Mudanya'da bu süreçte küçük çapta başlayıp kaldırımda satılan biblolar artık Yunanistan'a da ihraç ediliyor.

Mudanya'nın Halit Paşa Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde açtıkları imalathanede yüzlerce irili ufaklı vahşi hayvan figürleri, saksı modelleri imal eden Hakan Güldaş ve Fatih Balkan, yaptıkları işten büyük keyif aldıklarını söyledi. Hediyelik heykelleri 2000 yılından bu yana aralıksız olarak yaptığını ifade eden Hakan Güldaş, "Bütün figürlerinin kalıpları bana ait. Ortağım Fatih Balkan'la birlikte 200'den fazla figür üretiyoruz. Her geçen gün de figürlerimizin çeşidi artıyor. Ayrıca isteğe bağlı da figürler üretiyoruz. Pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarında müşterilerimiz bizden satın aldıkları renksiz ve boyasız figürleri kendi zevklerine göre boyadı. Bunları balkonlarında ve salonlarında süs eşyası olarak kullanıyorlar. Bazı müşterilerimiz kendi boyadıkları bibloları internet üzerinden satıyor" dedi.

Heykelleri her keseye uygun fiyatlarla sattıklarını belirten Güldaş, "5 TL'den başlayan fiyatlarımız 50 TL'ye ve isteğe bağlı daha büyük figürlere göre değişmektedir. Ülkemizin birçok noktasına ve özellikle yazlık turizm bölgelerimize satıyoruz. Yunanistan'la bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a ihracata başlıyoruz. Bunun hazırlığı içindeyiz" dedi.

Mudanya'nın bibloları Yunanistan'ın tercihi oldu
Mudanya'nın bibloları Yunanistan'ın tercihi oldu
Mudanya'nın bibloları Yunanistan'ın tercihi oldu
Mudanya'nın bibloları Yunanistan'ın tercihi oldu

Türk Lirası, Yunanistan, Mudanya, Fatih, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mudanya'nın bibloları Yunanistan'ın tercihi oldu - Son Dakika


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